Родригао открыл счёт в матче с «Сочи», «Зенит» стал новым лидером чемпионата

«Зенит» и «Сочи» проводят матч 16-го тура Премьер-лиги. На протяжении всего первого тайма на табло горели нули, но все же на перерыв соперники ушли при перевесе чемпионов. В одной из атак питерской команды последовал навес с левого фланга, у линии вратарской Родригао перевисел оппонента и головой переправил мяч впритирку с правой штангой ворот.

Счет стал 1:0, сочинцы остаются на самом дне таблицы, а вот его соперник взмыл на самую вершину. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.