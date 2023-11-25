Дзюба: «Я с вами, журналистами, закончил»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не стал общаться с журналистами после матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 3:3

«Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», - приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

Напомним, что 35-летний футболист в текущем сезоне принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно за угрозу в адрес журналиста на парковке возле стадиона «РЖД Арена».