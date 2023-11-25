Булыкин: «Локомотив» слишком рано в себя поверил

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», лидируя к 90-й минуте с преимуществом в два мяча.

Эксперт отметил, что «железнодорожники» рано в себя поверили, ведь при счёте 3:1 они уже начали праздновать победу, за что их и наказал самарский клуб.

«В любой игре нельзя расслабляться. Самарцы здорово себя проявили, характер у команды есть. «Локомотив» в конце ничего не смог сделать с навалом «Крыльев», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Крылья Советов» опережают «Локомотив» на один балл.