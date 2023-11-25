Галактионов резко оценил судейство в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Замена Глушенкова была вызвана необходимостью избежать красной карточки?

- Ну, конечно. Вы обратите внимание, что уже в первом тайме нас «посадили на карточки», и у троих основных игроков были желтые. Поэтому любое столкновение могло привести к удалению. В принципе, на свой страх и риск держали Карпукаса с Бариновым, чтобы не удалиться.

- Второй тайм получился, исключая его концовку, менее интенсивным, чем первым. Почему?

- Я не знаю по поводу интенсивности. Мы вели и достаточно неплохо проводили свои атаки. Матч должны были доводить до победы, но то, что случилось в конце… Я думаю, что здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба в том, что сегодня было. Потому что так судить, и то, что было в конце. И то, что это *** [гадство] нравится кому-то? Нам нет. Я всё, спасибо.