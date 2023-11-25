Борис Игнатьев: «Не понимаю назначения таких пенальти, думаю, «Локомотиву» очень обидно»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей «Крыльев Советов» и «Локомотива», 3:3, в матче 16-го тура РПЛ.

- Был ли пенальти в конце матча?

- Я не понимаю назначения этих одиннадцатиметровых. Мне казалось, что пенальти дают за игру рукой. Какая здесь была игра рукой? Куда Морозов эту руку денет? В общем, «Локомотиву», конечно, обидно. И даже не потому, что это была концовка матча, а потому что судья назначил такой пенальти.

- Все-таки есть претензии Морозову, или это случайность?

- Совершенно случайно так получилось. Морозов даже мяча не видел. Виноватых здесь искать не следует. Но, как говориться, арбитр всегда прав. Хотя, думаю, у «Локомотива» этот эпизод вызывает слезы.

- Все-таки игра была ничейная, или «железнодорожники» в чем-то смотрелись лучше хозяев?

- В целом игра была равная, но гости выглядели предпочтительнее. Они больше атаковали, больше владели ситуацией, откуда можно было забить. А «Крылья Советов», заполучив мяч, пытались активно комбинировать, искать такие ходы, которые выделяют эту команду из общей массы. Но если бы победили подопечные Галактионова, меня бы это не удивило. А так результат закономерный. Я еще перед игрой думал, что будет ничья.

- Почему?

- Потому что и те, и другие не показывают стабильной игры. Они не всегда выигрывают. Бывают исключительные матчи, когда они добиваются победы, а есть встречи, когда победы упускаются. Обе команды демонстрируют хорошую, созидательную, интересную игру. Но «Локомотив» в целом выглядит предпочтительнее в последних встречах. А так «Крылышки» играли у себя дома, перед своими болельщиками и поэтому имели больше эмоций, чтобы отобрать очки у гостей.

- Все последние матчи между этими соперниками завершились вничью. Это говорит, что команды равные?

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- Просто они знают, как играть друг с другом.

- Сегодня было много красивых голов, но выделяется мяч Костанцы. Мог ли Лантратов его отбить?

- Уж больно удачно он попал в ворота. Здесь обычно говорят, что если бы вратарь выручил, это было бы сверхгероическим поступком. Но выручить было сложно, потому что такой мяч из разряда неберущихся. Этот гол нужно занести в актив Костанцы и его команде.

- На своем после «Крылья Советов» не проиграли ни разу за весь первый круг. Удивительный факт?

- Да. Это домашняя команда. В этом плане выделяются «Факел» и «Крылья Советов», потому что у них мощная поддержка болельщиков. Они дома выплескивают все, что у них есть.

Елена Григорьевская