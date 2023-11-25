Точилин: «Заболотный мог приехать на матч с «Зенитом», но он в гипсе»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- По составу несколько уточнений. Нету вообще в заявке на игру Николая Заболотного. Насколько я понимаю, он травмирован, да?

- Да, у него травма, к сожалению, он выпал до конца этой части чемпионата. Надеюсь, к весенней части он подойдет.

- По линии атаки. Мелкадзе тренируется отдельно от всех, при этом его нет ни в старте, ни в заявке на игру. Почему?

- В первую очередь связано с его сегодняшним состоянием и здоровьем. Поэтому он набирает, тренируется. На сегодняшний момент посчитали нецелесообразным его включать в заявку.

- Тем не менее, привезли сюда?

- Почему нет? Поддержать. Он в команде, тем более в такой тяжелый момент. Поверьте, и Заболотный мог приехать, но он в гипсе, ему передвигаться тяжелее.

- Что касается линии нападения, есть еще и травма Джорджевича. Насколько у вас было много вариантов, кого в атаку ставить? Игнатьев и Крамарич?

- Если по позиции, у нас вариантов не так много. Но есть еще внутренние ресурсы, которые в зависимости от хода игры мы можем применить. Пока преждевременно о них говорить.

- Миладинович тоже остается в запасе. В последних матчах это твердый игрок основы, он неизменно выходил в старте. Почему?

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- Сегодня мы исходили из соперника, поэтому посчитали, что тройка центральных защитников сегодня будет оптимальна именно в том сочетании, которое сегодня видите.

- По дисквалификации Кравцова. Были ли какие-то варианты по позиции, кроме Бахарева?

- К сожалению, пока альтернативы не было, потому что Крис только-только приступил. Выпускать против такого соперника с первых минут - большой риск. Дальше будем смотреть по ходу игры. В принципе, уже хорошо, что они есть в заявке. Уже по ходу игры можем менять те или иную схему. В качестве усиления можем их увидеть.