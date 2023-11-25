Семак: «Мантуан, Сергеев и Кассьерра не могут сыграть со старта»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- По составу. Иван Сергеев остается в запасе. Насколько я понимаю, определенные проблемы со здоровьем он все-таки испытывает?

- Да, совершенно верно. В последние дни он себя чувствовал не очень хорошо, немного приболел, с болезнью тренировался. Поэтому, на наш взгляд, он сегодня на 100% не готов, но приложит все усилия для того, чтобы помочь команде.

- В этой ситуации с учетом состояние Сергеева и отсутствия из-за травмы Кассьерры выбор в атаке у вас фактически сузился до одного человека, до Изидора. Больше не было никаких вариантов?

- У нас еще Андрей Мостовой может в атаке сыграть, поэтому выбор есть. Конечно, Густаво Мантуан, Сергеев и Кассьерра - те игроки, которые могли в атаке сыграть, но не могут со старта. Кто-то со старта, кто-то вообще не сможет. Из оставшихся Изидор и Мостовой.

- Каких качеств ожидаете от Вильсона в сегодняшней встрече конкретно в игре против «Сочи»?

- Я думаю, ему нужно все-таки использовать свои лучшие качества. А лучшие качества для него - это все-таки скорость, хороший удар и неплохая техника. Поэтому нужно немножко добавить в плане эмоционального спокойствия. Желания у него много, чтобы это желание переросло в качество, которое нужно на сегодняшний день команде. Главное, чтобы все работали, старались и помогали команде, а голы и передачи придут.

- Что касается «Сочи», по статистическим показателям команда по количеству допущенных моментов едва не лучшая в лиге. При этом пропустила практически больше всех. Как футбольный человек объясните, как это возможно вообще?

- Любую статистику нужно проецировать сквозь призму игры команды. Что касается моментов, то «Сочи» достаточно много создает и забивает на уровне. Если мы берем вторую половину таблицы, эта команда наряду с «Ростовом» одна из лучших в этом компоненте. Что касается пропущенных, в определенный момент времени, наверное, был какой-то сбой. При том небольшом количестве моментов многие перерастают в забитые мячи. Где-то сопернику везет, где-то реализация, где-то позволяет создать те моменты, которые легче реализовыват.