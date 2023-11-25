Пиняев во второй раз в карьере оформил гол и ассист в матче РПЛ

Молодой полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев сегодня отличился в выездной игре против самарских «Крыльев Советов» (3:3). У 19-летнего игрока в активе – гол и голевая передача, которую он отдал Рифату Жемалетдинову.

Как сообщает Opta Sports, Сергей лишь во второй раз в карьере оформил гол и голевую передачу в матче РПЛ. Также он прервал свою серию из восьми матчей без результативных действий в чемпионате России. А забивал Пиняев в последний раз до сегодняшнего дня – аж летом, 30 июля, в ворота воронежского «Факела».

Больше подробностей о боевой ничьей команд в Самаре – в нашем обзоре.