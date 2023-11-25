«Крылья» не выиграли у «Локомотива» в 19-м матче подряд

«Крылья Советов» не выигрывают в последних 19 матчах против «Локомотива» в РПЛ. Несколько минут назад эти команды в Самаре выдали боевую ничью с драматичной развязкой в концовке – 3:3.

Как сообщает Opta Sports, серия против «Локомотива» - худшая серия «Крыльев» против любого соперника в чемпионате России. В последний раз на данный момент волжане праздновали успех в игре с «Локо» в Премьер-лиге аж больше 12 лет назад – в апреле 2011 года. Единственный гол в той игре забил бывший сербский защитник «Крыльев» Ненад Джорджевич, а на поле стадиона «Металлург» тогда выходили ещё Олег Самсонов, Иван Таранов, Ибрагим Цаллагов с одной стороны и Дмитрий Сычёв, Денис Глушаков и Игорь Лоськов – с другой.

«Крылья Советов» героически ушли от поражения в матче против «Локомотива»