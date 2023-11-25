Два гола в добавленное время: «Крылья Советов» героически ушли от поражения в матче против «Локомотива»

«Крылья Советов» и «Локомотив» схлестнулись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 25 ноября на стадионе «Самара Арена».

Субботняя программа РПЛ открылась довольно ранним матчем. Но в конце ноября в Самаре особо и не побегаешь вечером, ветерок с Волги дует пронизывающий и леденящий. Бороться с такими условиями и друг с другом в матче первого тура второго круга собрались «Локомотив» и «Крылья Советов». Атаку «железнодорожников» составили экс-самарцы Пиняев и Глушенков, помогали им Дзюба и Антон Миранчук.

У «Крыльев Советов» впереди трудились Шитов, Гарре, Салтыков и Ежов, которые на первых минутах были незаметны. Зато наблюдали опаснейший момент «Локомотива». Как раз Максим Глушенков вырезал кросс левого фланга, Дзюба выиграл верх, пробив в штангу. На это «Крылья Советов» в похожем стиле ответили только под самый занавес первого тайма. С правого фланга пришёл кросс в центр штрафной площади, Костанца пробил от газона – Лантратов справился.

Команды вообще смело атаковали, регулярно обмениваясь не только ударами. На исходе получаса игры резко произошёл обмен голами. Сначала экс-самарцы огорчили «своих». Глушенков со своей половины поля разогнал Пиняева на углу штрафной площади. Сергей ушёл от опекуна резким финтом, далее пробив в нижний угол – 0:1. Ответка прилетела в следующей атаке.

Карпукаса накрыли высоким прессингом, он под давлением выкатил мяч на Костанцу, а тот метров с 23-х пробил в самую «девятку» - 1:1. После перерыва футболисты двигались уже не так бодро. Началась игра тактическая, тренеры соревновались в умении работать с заменами. И преуспел тут Галактионов. Вместо Антона Миранчука он выпустил Рифата Жемалетдинова, а уже через шесть минут «свежий» игрок отметился голом.

Почему-то никто не опекал Жемалетдинова аккурат в центре штрафной площади, Пиняев нашёл Рифата коротким пасом, а тот из убойной позиции пробил в уголок – 1:2. Осинькин постепенно бросил в бой Писарского, Салтыкова и Якубу, но самарские замены так не сработали. Галактионов убрал Пиняева с Глушенковым, сделавших первый гол, а уже в концовке матча в звании главного героя утвердился Рифат Жемалетдинов.

За пять минут до конца матча дубль оформил полузащитник, разбежавшийся в контратаке. Сулейманов, тоже появившийся на замену, выпилил диагональ на правый край штрафной площади, Рифат грудью скинул мяч себе под удар и точно пальнул – 1:3. Правда, последнее слово осталось за хозяевами. На четвёртой добавленной минуте начал мегакамбэк Владимир Писарский, замкнувший точным ударом кросс Гарре с правого фланга - 2:3.

Казалось, «Локомотив» всё равно увезёт сложную победу из Самары, но в ходе навала хозяев Морозов задел мяч рукой в своей штрафной площади. Пауза затянулась, Казарцев сам посмотрел повтор и назначил пенальти. Уже на 10-й добавленной минуте Гарре точно пробил с 11 метров, принеся Самаре ничью - 3:3.