Писарский забивает в каждом матче ноября

Кажется, форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский обретает голевое чутьё. Сегодняшний гол Владимира в ворота «Локомотива» дома стал третьим для него в ноябре. Более того, забивает Писарский в каждом из трёх последних матчей.

Ранее форвард поражал по разу ворота «Краснодара» на выезде в рамках 14 тура (1:2) и екатеринбургского «Урала» дома в рамках тура 15 – 3:1.

Всего в этом сезоне у Писарского в активе четыре гола за «Крылья», один из них он оформил в сентябре на выезде против «Балтики» в Кубке России.

Напомним, что игроком «Крыльев» Писарский стал почти год назад – прошлой зимой он перебрался на берега Волги из «Оренбурга», в котором в первой части прошлого сезона РПЛ был лучшим бомбардиром первенства.