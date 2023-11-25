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Жемалетдинов сделал дубль впервые за полтора года

25 Ноября 2023 • 14:51 Комментировать
Крылья Советов
3:3
Локомотив Москва

Полтора года полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов не мог отличиться дублем на футбольном поле. Мешали и серьёзные травмы, и не столь частые попадания в стартовый состав.

Но в сегодняшней игре против самарских «Крыльев» Рифат, наконец, смог отличиться дважды, притом – после выхода на замену во втором тайме. Он поразил ворота «крылышек» на 62-й и 84-й минутах матча, доведя преимущество «Локо» до уверенного – 3:1.

В последний раз, как говорит статистика, Жемалетдинов забивал более одного гола 23 апреля 2022 года – в игре против «Пари НН» (2:1) ещё в рамках позапрошлого сезона РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рифат Жемалетдинов

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