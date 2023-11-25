Жемалетдинов оформил дубль в матче «Крылья Советов» - «Локомотив»

На 84-й минуте матча 16-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» окончательно умерла интрига. Гости провели ещё одну результативную атаку и упрочили преимущество в счёте. Вышедший на замену Рифат Жемалетдинов получил верхом передачу в штрафную с левого фланга, принял мяч на грудь и вторым касанием направил его в район левой штанги.

На табло 3:1, для Жемалетдинова это дубль. Также забивали Сергей Пиняев и Фернандо Костанца. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.