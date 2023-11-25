У Жемалетдинова – всего второй гол в году, оба раза он отличался с выхода на замену

В Самаре столичный «Локомотив» снова повёл – во втором тайме отличился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. На 62-й минуте он кручёным выстрелом с ассиста Сергея Пиняева отправил мяч в ворота хозяев и сделал счёт 2:1.

Таким образом, Рифат забил всего второй гол не только в текущем сезоне, но и во всём 2023 году и снова – с выхода на замену. Свой первый гол в году полузащитник оформил 30 сентября – домашней игре против «Пари НН». Гол Жемалетдинова «горожанам» стал победным и принёс «Локо» успех с минимальным счётом – 1:0.

Текстовую трансляцию игры «Крыльев» и «Локомотива» проводит наш сайт.