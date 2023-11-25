«Локомотив» снова повёл в матче с «Крыльями Советов» после удара Жемалетдинова

Стартовый матч второго круга Премьер-лиги «Крылья Советов» - «Локомотив» получается результативным. В конце первого тайма соперники обменялись результативными ударами Сергея Пиняева и Фернандо Костанцы. В стиле игрока самарцев после перерыва отличился Рифат Жемалетдинов. Он получил мяч почти в той же точке, что и соперник в первом тайме, после чего плотно пробил. Правда, на сей раз мяч со страшной силой влетел впритирку с левой штангой ворот хозяев.

В Самаре счет 1:2. «Локомотив» с 27 очками взмывает на чистое третье место, у противника на два очка меньше. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.