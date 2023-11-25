Гойло и Игнатьев начнут игру против «Зенита» в стартовом составе

ФК «Сочи» менее чем через час сыграет выездной матч против одного из лидеров РПЛ – «Зенита». Команда Александра Точилина выйдет на поле «Газпром Арены» в следующем составе:

Гойло, Литвинов, Алвес, Дркушич (к), Маргасов, Юсупов, Батырев, Заика, Крамарич, Игнатьев, Бурмистров.

Отметим, что основной вратарь сочинцев сегодня, Никита Гойло принадлежит питерцам, но играет за «Сочи» будучи в аренде. Он является воспитанником клубной академии «Зенита» и уроженцем Санкт-Петербурга.

Следить за ходом матча «Зенит» - «Сочи» можно на нашем портале в режиме поминутной текстовой трансляции. Начинаем в 15:15 по Москве! Состав питерцев - здесь.