«Балтика» - «Спартак»: Селюк дал прогноз на матч

Московский «Спартак» на выезде сыграет против калининградской «Балтики» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Об этом поединке высказался футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Думаю, «Спартак» все-таки выиграет. Но ставку сделал бы такую - будет забито больше двух мячей», - приводит слова Селюка «Спорт КП».

Поединок пройдет на стадионе в Калининграде 25 ноября, начало – 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru. Перед этим матчем «Балтика» располагается на 14-м месте в таблице чемпионата России, а «красно-белые» занимают шестую строчку.