Селюк сделал прогноз на матч ЦСКА - «Динамо»

В центральном матче 16-го тура чемпионата России встретятся московские ЦСКА и «Динамо». Прогнозом на столичное дерби поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Классика еще советского футбола, вывеска ностальгическая. У команд одинаковое количество очков. Моя ставка - обе забьют», - приводятся слова Дмитрия на страницах «Спорт КП».

Матч ЦСКА – «Динамо» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 25 ноября. Начало матча запланировано в 17:30 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru. После 15 туров хозяева идут на пятом месте, а гости – на третьем.