Стало известно, кому Костанца посвятил забитый гол

Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в первом тайме матча против «Локомотива» забил шедевральный год в правую «девятку» ворот Ильи Лантратова.

Отпраздновал свой гол Костанца своеобразно, засунув мяч под игровую майку.

Как сообщает телеканал «Матч Премьер», свой гол Костанца посвятил не своей жене, как многие могли подумать, а её сестре. Она ждёт малыша.

«Большая дружная бразильская семья», - отмечают наши телевизионные коллеги.

Следить за ходом второго тайма матча «Крылья Советов» - «Локомотив» можно в нашей текстовой трансляции. Идёт перерыв, на табло равенство – 1:1.