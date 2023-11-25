Селюк: «У «Сочи» нет шансов против «Зенита»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от поединка петербургского «Зенита» против «Сочи» в 16-м туре Российской премьер-лиги.

«Питерцы задеты отставанием от «Краснодара». Жаждут к перерыву вернуть себе лидерство. Поэтому у «Сочи» просто нет шансов. Я бы поставил на победу «Зенита» с форой минус 1», - передает слова агента «Спорт КП».

Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт Петербурге сегодня, 25 ноября, начало – 15:15 по московскому времени. После первого круга «Зенит» отстает от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» на два балла.