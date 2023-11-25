ЖФК «Зенит» поздравят с чемпионством перед игрой «Зенита» и «Сочи»

Вчера вечером ЖФК «Зенит» стал чемпионом России по футболу. В связи с этим событием, перед матчем «Зенит» - «Сочи» в рамках 16 тура РПЛ пройдёт чествование новоиспечённых чемпионок страны.

Чествование начнётся в 15:00 на главной сцене питерской «Газпром Арены» - за 15 минут до стартового свистка матча питерцев и сочинцев.

Напомним, что женская команда «сине-бело-голубых» в «золотом матче» обыграла столичный ЦСКА – 2:1.

Отметим, что ЖФК «Зенит» стал чемпионом страны во второй год подряд. Ранее петербурженки единственный раз занимали пятое место в турнирной таблице и становились бронзовыми призёрами женской Суперлиги.

Текстовую трансляцию матча «Зенит» - «Сочи» проведёт наш портал.