Гранат назвал фаворита в матче «Балтики» и «Спартака»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение о матче калининградской «Балтики» и московского «Спартака» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Если удача будет на стороне «Балтики», то им по силам отобрать очки у «Спартака». Но фаворит - «Спартак». Они являются грандом нашего футбола», - рассказал Владимир в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Поединок между «Балтикой» и «Спартаком» состоится сегодня, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.