Лишь в одной игре текущего сезона РПЛ игроки «Крыльев» не забивали

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца шедевральным ударом сравнял счёт в первом тайме матча против московского «Локомотива». К исходу первой половины встречи в Самаре на табло горит счёт 1:1.

Таким образом, лишь в одном матче текущего сезона РПЛ «Крылья» не забивали – это было в выездной игре против «Пари НН» Сергея Юрана, которую самарский клуб проиграл – 0:2. В остальных 15 матчах, включая сегодняшний, подопечные Игоря Осинькина неизменно забивают.

Кстати, «Крылья» продолжают идти на первом месте по числу забитых голов в сезоне – у самарцев 32 забитых гола. Правда, пропускают волжане тоже немало – у них 22 пропущенных гола.

Следить за событиями матча «Крылья Советов» - «Локомотив» можно в нашей текстовой трансляции. К концу подходит второй тайм.