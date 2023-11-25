Пиняев забил за «Локомотив» впервые с июля

Сергей Пиняев на выезде поразил ворота самарских «Крыльев Советов» на 30-й минуте матча. Таким образом, Сергей прервал свою голевую засуху в Премьер-лиге, которая длилась аж с 30 июля.

В последний раз до 25 ноября Пиняев забивал аж 30 июля – в ворота воронежского «Факела» в рамках второго тура РПЛ. С тех пор до 16 тура Сергей не мог отличиться голом за свой клуб.

Отметим, что Пиняев забивал гол 11 сентября, но тогда в составе сборной России он поразил ворота олимпийской сборной Египта (1:2).

Текстовая трансляция матча «Крылья Советов» - «Локомотив» - на нашем портале. На гол Пиняева шедевральным выстрелом ответил Фернандо Костанца – 1:1.