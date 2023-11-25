Пиняев и Костанца обменялись красивыми голами, в матче «Крылья Советов» - «Локомотив» снова ничья

В Самаре стартовал второй круг Премьер-лиги. После получаса игры без голевых ударом «Крылья Советов» и «Локомотив» исправились. Максим Глушенков сыграл на ход Сергею Пиняеву, который на левом краю поля убежал от опекуна и зарядил в дальний угол ворот. Ответ «Крыльев» - Фернандо Костанца получил мяч у дужки штрафной и вторым касанием запустил его точно в правую девятку. На табло вновь паритет - 1:1.

«Крылья Советов» идут на третьем месте в онлайн-таблице, противник проигрывает им одно очко. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.