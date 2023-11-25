«Локомотив» обратился к Пименову

Бывший клуб экс-форварда Руслана Пименова, столичный «Локомотив» обратился к нему по приятному поводу. Сегодня Пименову исполняется 42 года, «железнодорожники» не смогли в своих соцсетях обойти это событие стороной.

«Мы поздравляем Руслана с днём рождения, желаем всяческих успехов в жизни и здоровья. И чтобы заразительная улыбка как можно чаще радовала нас! Всегда ждём в Черкизово!», - говорится в сообщении «красно-зелёных».

Напомним, что Пименов выступал за «Локо» с 1999 по 2006 годы, вместе с клубом стал дважды чемпионом страны, дважды обладателем Кубка России и единожды – Суперкубка. В минувшие выходные Руслан сыграл за легенд «Локомотива» в ретроматче против легенд ЦСКА.

Прямо сейчас столичный клуб гостит у самарских «Крыльев Советов».