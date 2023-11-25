Бушманов предупредил «Спартак» перед матчем с «Балтикой»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о грядущем поединке между «красно-белыми» и калининградской «Балтикой» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Очень важный матч для «Спартака. Команде нужны три очка. Будет тяжело, потому что «Балтика» - хорошая команда. У себя дома калининградцы - грозная сила. Все очки они взяли дома», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Матч «Балтики» против «Спартака» состоится сегодня, 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева находятся на 14-м месте в турнирной таблице, а гости – на шестом.