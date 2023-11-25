Защитник «Пари НН» стал лидером первого круга РПЛ по числу перехватов

Защитник нижегородского «Пари НН» Кирилл Гоцук признан статистикой лидером первых 15 туров Российской премьер-лиги по числу совершённых перехватов, об этом сообщает Рустат.

Так, у Кирилла в активе 144 перехвата. Совсем на чуть-чуть он опередил защитника «Факела» Сергея Божина – у того 143. Чуть сильнее от первой двойки по этому показателю отстал Алексей Грицаенко из казанского «Рубина» - у того 133 перехвата.

127 перехватов у Николы Радмановаца из «Балтики», а 125 – у Ясмина Челиковича, защитника грозненского «Ахмата».

Ранее был назван лучший игрок первого круга РПЛ по числу отборов. Он играет в одном из лидеров турнирной таблицы.