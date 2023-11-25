Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате получил повреждение в расположении сборной Буркина-Фасо. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.
По полученной информации, во вторник форвард получил микротравму. Ориентировочно он выбыл на срок от пяти до восьми дней.
Игра между командами состоится в ближайшее воскресенье, 26 ноября, и начнётся в 12:00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне чемпионата России Конате провел 15 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами (четыре – с пенальти).
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