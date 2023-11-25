Миранчук проводит двухсотый матч за «Локомотив»

Полузащитник, игрок атаки столичного «Локомотива» Антон Миранчук в эти минуты проводит свой 200-й по счёту матч за «железнодорожников».

Антон Миранчук – воспитанник «Локомотива», начал выступать за клуб вместе со своим братом Алексеем – ныне игроком «Аталанты». Первый матч за столичный клуб Антон провёл 10 лет назад – в 2013 году, в возрасте 18 лет.

Отметим, что действующий контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до окончания текущего футбольного сезона.

Напомним, что в эту субботу «Локо» гостит у самарских «Крыльев Советов». Следить за всеми событиями игры можно в нашей текстовой трансляции. Едва стартовал первый тайм!