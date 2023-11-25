Кечинов высказал мнение о матче «Балтика» - «Спартак»

Футбольный эксперт Валерий Кечинов высказал мнение относительно поединка 16-го тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и столичным «Спартаком».

«Мы не знаем, какого качества будет поле. Если «Спартак» не проявит характер, то результат может быть в пользу «Балтики». Но, думаю, «Спартак» соберётся и покажет достойный результат», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Матч состоится в субботу, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Перед этой встречей «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» располагается на шестой строчке.