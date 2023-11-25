Мостовой: «Ни Джикия, ни Соболев не выйдут в стартовом составе «Спартака»

Экс-игрок испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между «Балтикой» и «Спартаком» в 16-м туре Российской премьер-лиги.

«В этом сезоне не было такого, чтобы Абаскаль два матча подряд выпускал одних и тех же игроков с первых минут. Думаю, что ни Джикия, ни Соболев не выйдут в стартовом составе», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Встреча «Балтики» против «Спартака» состоится сегодня, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.