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Осинькин: «Три дня последних мы тренировались прямо в метель-метель»

25 Ноября 2023 • 12:57 Комментировать
Крылья Советов
1:2
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
2-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- В последние  дни Самару заваливает снегом. Но сегодня всё растаяло. Как это отразилось на подготовке к матчу? Как это может отразиться на самой игре?

- Три дня последних мы тренировались прямо в метель-метель. Мы нашли такое время, потому что все эти дни шел снег. Но мы находили прямо тот момент, когда он за день наиболее сильным был. Но к снегу мы готовы. Как мы готовы к такой погоде? Здесь другой стадион, другое поле. По качеству и ответственности всё уже будет по-другому. Надо забыть, как мы готовились. Надо думать, как мы сыграем.

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Евро-Футбол.Ру,
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