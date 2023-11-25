Осинькин: «Три дня последних мы тренировались прямо в метель-метель»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- В последние дни Самару заваливает снегом. Но сегодня всё растаяло. Как это отразилось на подготовке к матчу? Как это может отразиться на самой игре?

- Три дня последних мы тренировались прямо в метель-метель. Мы нашли такое время, потому что все эти дни шел снег. Но мы находили прямо тот момент, когда он за день наиболее сильным был. Но к снегу мы готовы. Как мы готовы к такой погоде? Здесь другой стадион, другое поле. По качеству и ответственности всё уже будет по-другому. Надо забыть, как мы готовились. Надо думать, как мы сыграем.