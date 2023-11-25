Игрок «Крыльев Советов» Горшков досрочно назвал чемпиона России

Игрок самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о том, кто станет чемпионом России в сезоне-2023/2024.

«В Петербурге было очень сложно, когда «Зенит» включился на максимум. В целом, играть можно со всеми. Но с «Зенитом» на выезде было сложнее всего. Кто будет чемпионом? «Зенит», - передает слова Горшкова Sport24.

После первого круга Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла. Ближайший поединок команда Сергея Семака сыграет на своем поле против «Сочи» 25 ноября.