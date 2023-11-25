Галактионов отшутился на вопрос о странном игроке в заявке «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Из-за дисквалификации сегодня не сыграет Наир Тикнизян. Как это скажется сегодня на остроатакующей игре вашей команды?

- Понятно, что Наир выполняет большую роль в команде с точки зрения атакующих взаимодействий. Понятно, что была пауза на сборные, и ребята готовились, но у нас есть Митай, который играет на этой позиции в составе своей национальной сборной и достаточно хорошо провел предыдущий матч с «Ахматом». Поэтому он выйдет в стартовом составе на этой позиции.

- Погоснов и Жемалетдинов сегодня в заявке. Насколько они готовы, стоит ли кого-то ждать сегодня на поле?

- Они после длительного отсутствия уже тренировались в общей группе с командой. Они сегодня в заявке и естественно готовы в случае необходимости выйти по ходу матча и принести пользу команде.

- В сегодняшней программке на матч в вашем составе был обнаружен Максим Сидоров. Что это за игрок, откуда он?

- А кто это? Наверное, это тот, кто готовил текст про Пиняева и Дзюбу?!