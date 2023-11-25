«Зенит» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 16-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Сочи
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Протокол игры
|(1:0) Родригао де Соуза45'
Кержаков Михаил•Эракович Страхинья•Родригао де Соуза•Алип Нуралы•Круговой Данил•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Дуглас Сантос•Мостовой Андрей•Изидор Вильсон
Гойло Никита•Дркушич Ваня18' (Миладинович Иван (18') •Алвес Марсело•Литвинов Вячеслав•Заика Кирилл•Батырев Амир•Юсупов Артур•Маргасов Тимофей•Бурмистров Никита•Игнатьев Иван• 3'Крамарич Мартин
25 ноября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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