«Крылья Советов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В 16-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Локомотив Москва
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Протокол игры
|30'Пиняев Сергей (0:1)
|(1:1) Костанца Фернандо32'
|62'Жемалетдинов Рифат (1:2)
Ломаев Иван•Бабкин Сергей•Гапонов Илья•Солдатенков Александр• 3'Рассказов Николай•Костанца Фернандо• 49'Горшков Юрий•Гарре Бенхамин• 57'Салтыков Никита•Ежов Роман•Шитов Владислав
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Морозов Евгений•Фассон Лукас•Карпукас Артём• 23'Митай Марио46' (Сильянов Александр (46') •Баринов Дмитрий•Пиняев Сергей•Глушенков Максим• 14'Миранчук Антон56' (Жемалетдинов Рифат (56') •Дзюба Артём
25 ноября. Стадион "Солидарность Арена".
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