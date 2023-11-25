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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бобёр: «Крылья Советов» останутся в топе РПЛ, если исправят все ошибки»

25 Ноября 2023 • 12:37 Комментировать

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр рассказал, что нужно команде для сохранения высокого места в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«У самарцев есть все предпосылки, чтобы задержаться наверху. Если они сумеют исправить все те моменты, из-за которых что-то пошло не так, то по-прежнему будут в топе чемпионата России», - передает слова Антона «Чемпионат».

Напомним, что после первого круга чемпионата России самарский коллектив набрал 25 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем матче Премьер-лиги «Крылья Советов» на домашнем стадионе примут столичный «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Антон Бобёр
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