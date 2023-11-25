Дзюба и Пиняев - в старте «Локомотива» на матч с «Крыльями Советов»

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и московского «Локомотива» определились со стартовыми составами команд на поединок 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.