Горшков: «У Пиняева был бы шанс, если бы Дзюбой стоял на коленках»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал информацию о потасовке игроков московского «Локомотива» Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева.

«Пиняев недавно с Дзюбой подрался? Не могу представить себе такое! Максимум если Дзюба бы стоял на коленках, то можно было бы потолкаться, побороться. Тогда у Серёжи был бы шанс!» - передает слова Горшкова Sport24.

Напомним, что «Крылья Советов» и «Локомотив» встретятся на стадионе в Самаре в рамках 16-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по столичному времени. Liveresult.ru организует текстовую онлайн-трансляцию матча.