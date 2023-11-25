Гузина: «Зенит» сильнее, чем «Спартак»

Форвард калининградской «Балтики» Гедеон Гузина поделился мыслями о матче против столичного «Спартака» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы готовились к «Спартаку», как и к любому другому сопернику. Надеюсь, покажем, что можем играть с любыми противниками. Думаю, «Зенит» сильнее, чем «Спартак», но у них тоже есть много сильных игроков», - передает слова боснийского футболиста «РИА Новости Спорт».

Матч «Балтики» против «Спартака» состоится в субботу, 25 ноября, стартовый свисток на стадионе в Калининграде прозвучит в 19:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.