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Булыкин прогнозирует падение «Крыльев Советов»

25 Ноября 2023 • 11:43 Комментировать

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах самарских «Крыльев Советов» во втором круге чемпионата России.

«Крылья» не смогут задержаться вверху таблицы. Они до нового года уже опустятся ниже, а после перерыва опустятся в середину турнирной таблицы. Все московские команды их обойдут», - высказал мнение Булыкин в интервью «Чемпионату».

После 15 туров «Крылья Советов» с 25 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче самарская команда на домашнем стадионе примет московский «Локомотив». Встреча пройдет 25 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Булыкин
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