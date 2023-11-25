Булыкин прогнозирует падение «Крыльев Советов»

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах самарских «Крыльев Советов» во втором круге чемпионата России.

«Крылья» не смогут задержаться вверху таблицы. Они до нового года уже опустятся ниже, а после перерыва опустятся в середину турнирной таблицы. Все московские команды их обойдут», - высказал мнение Булыкин в интервью «Чемпионату».

После 15 туров «Крылья Советов» с 25 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем матче самарская команда на домашнем стадионе примет московский «Локомотив». Встреча пройдет 25 ноября.