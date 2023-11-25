Булыкин оценил шансы в матче «Крылья Советов» - «Локомотив»

Бывший нападающий, а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин поделился мнением о поединке самарских «Крыльев Советов» и московского «Локомотива» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Ожидаю большого желания выиграть у обеих команд. Шансы расцениваю как равные. Фаворита здесь нет. То, что «Крылья» играют дома, - уже не то преимущество», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Матч «Крылья Советов» - «Локомотив» состоится в субботу, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Liveresult.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.