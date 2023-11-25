Созин: «ЦСКА точно не победит «Динамо»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мыслями относительно центрального матча 16-го тура чемпионата России между московскими ЦСКА и «Динамо».

«Динамо» не проиграет ЦСКА, а ЦСКА не обыграет «Динамо». Но это разные вещи: ЦСКА точно не выиграет, но может и вовсе остаться без очков. А вот «Динамо» без них не останется», - передает слова Созина «Чемпионат».

Московское дерби пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 25 ноября. Начало поединка запланировано в 17:30 по столичному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.