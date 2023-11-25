Мостовой выделил фаворита в дерби ЦСКА – «Динамо»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поединке 16-го тура чемпионата страны, в котором ЦСКА встретится с «Динамо».

«Небольшой фаворит - ЦСКА, они последние матчи проводят уверенно, Федотов выжимает максимум. В «Динамо» классные исполнители в атаке, которые в одиночку могут решить. Игра интересная будет», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Дерби ЦСКА – «Динамо» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией поединка можно будет на Liveresult.ru.