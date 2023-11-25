Наумов: «Локомотив» может побороться за топ-3»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о перспективах подопечных Михаила Галактионова в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Тренерский штаб прибавляет. Тренер делает выводы и растет. Если так будет продолжаться, у «Локомотива» хорошие перспективы. Считаю, в этом сезоне они должны бороться за тройку», - рассказал Наумов в беседе с журналистом «РБ Спорта».

Встреча между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 25 ноября. Начало матча запланировано в 13:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.