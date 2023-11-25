Наумов рассказал, как завершится матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о поединке «железнодорожников» против самарских «Крыльев Советов» в 16-м туре Российской премьер-лиги.

«Крылья» - залихватская команда, «Локомотив» тоже любит атаковать, но, мне кажется, голов особо ждать не стоит. Предполагаю, будет ничья 1:1 или с разницей в один мяч выиграет «Локомотив», - приводятся слова Наумова на страницах «РБ Спорта».

Поединок между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» состоится сегодня, 25 ноября, стартовый свисток на стадионе в Самаре прозвучит в 13:00 по московскому времени. Эту встречу обслужил судья Василий Казарцев.