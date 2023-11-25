Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Балтика» - «Спартак»

Стало известно, сколько билетов продано на предстоящий поединок 16-го тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба принимающей стороны.

«Ожидаем на матче в районе 20 тысяч зрителей», - сообщили «Спорт-Экспресс» в калининградском клубе.

Напомним, что матч «Балтики» против «Спартака» состоится сегодня, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

После 15 туров хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а гости располагаются на шестой строчке.