Сычёв отреагировал на слухи о драке Дзюбы и Пиняева

Экс-футболист сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал слухи о конфликте между нападающим Артёмом Дзюбой и полузащитником Сергеем Пиняевым.

«Иногда смотрю за тем, что происходит в футболе. Дзюба и Пиняев? Нет, давайте не надо. Вы же понимаете, что эта история и выеденного яйца не стоит. Что касается их игры, она отличная», - передает слова Дмитрия «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Дзюба и Пиняев едва не подрались в раздевалке после одного из поединков.

По итогам 15 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 24 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.