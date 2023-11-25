Эксперт назвал главную проблему «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о выступлении «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«У «Спартака» нет оптимального состава. Защитная линия практически не меняется, но что касается полузащиты и нападения... Столько перестроений, столько разговоров. Все это накладывает отпечаток», - передает слова Деменко «Газета.Ru».

Напомним, что по итогам первого круга чемпионата России спартаковцы набрали 24 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля на выезде встретятся с калининградской «Балтикой».